Свердловская прокуратура подала в суд на ЗакСО

15:19 | 24.04.2018

Прокуратура Свердловской области выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в Законодательном собрании региона.



Так, на должности помощников некоторых депутатов назначены их супруги. При этом депутаты сами вели учет рабочего времени своих помощников, определяли размер их заработной платы, которая в некоторых случаях оказывалась гораздо больше, чем у помощников с аналогичными обязанностями.



- Отдельного внимания заслуживают факты, когда указанные помощники депутатов (супруги) в рабочее время неоднократно находились на отдыхе за границей Российской Федерации, получая при этом из областного бюджета заработную плату, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.



Также выявлены факты наличия незадекларированного имущества, находящегося в Екатеринбурге, Московской и Тульской областях, факты предоставления недостоверных сведений о полученных доходах и имуществе. К примеру, один из депутатов не указал сумму дохода супруги в размере более 40 млн рублей.



В итоге прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление председателю ЗакСО об устранении нарушений, однако на заседание ЗакСО был вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий только одного депутата - Армена Карапетяна. При этом данное решение так и не было принято.



- В связи с чем, прокуратура области направила административное исковое заявление в суд о признании бездействия Законодательного Собрания Свердловской области, выразившегося в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий депутата, незаконным и возложении обязанности досрочно прекратить его полномочия. Также направлено административное исковое заявление о признании отдельных решений Комиссии незаконными и возложении обязанности рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий в отношении ряда депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства, - отметили в пресс-службе прокуратуры.



Между тем, источники в Законодательном Собрании отмечают, что прокуратура несколько лукавит. Так, в мандатную комиссию ЗССО поступали материалы только по Армену Карапетяну, тогда как надзорное ведомство заявляет сразу о нескольких персоналиях. Ближайшее заседание мандатной комиссии, на которое могут поступить новые материалы, состоится примерно 15-16 мая, то есть говорить о нарушении со стороны депутатов как минимум преждевременно.