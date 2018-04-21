Якоб отчитался о своей работе на посту сити-менеджера

14:48 | 24.04.2018

Сегодня, 24 апреля, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб выступил перед городской думой с последним докладом. Напомним, что в этом году у него заканчивается контракт. Кроме того, должность сити-менеджера будет упразднена. Вместо этого перейдут к системе одного «сильного» главы города.



В своем докладе Александр Якоб рассказал об итогах своей работы за 2017 год и за весь срок своих полномочий, то есть начиная с 2013 года. Так, в сфере здравоохранения закончено строительство травматологического пункта ЦГБ № 2, отремонтированы ГКБ № 40, кардиоревматологическое отделение ДГКБ № 11 и отделение восстановительного лечения ДГКБ № 9. Кроме того, в рамках проекта «Открытая регистратура» проведена реконструкция семи муниципальных поликлиник. Что касается оснащенности медицинских учреждений, в прошлом году было куплено 285 единиц оборудования на 253,7 млн рублей.



Также Якоб рассказал об открытии с 2013 года 58 новых детских садов. Количество мест таким образом выросло почти на 30 тысяч. Также в рамках программы перевода школьников на односменный режим в 2017 году в общеобразовательный учреждениях появилось 8,4 тысячи дневных мест. Построена школа № 23 на 875 мест в микрорайоне Академическом, проведена реконструкция «французской гимназии» № 39, отремонтированы школы № 131, № 129 и начальной школы французской гимназии № 39.



Александр Якоб напомнил о проведении капитального ремонта в здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств, где расположился Музей наивного искусства. Также сейчас продолжается работа по созданию культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».



В 2017 году в Екатеринбурге построено 98 спортивных сооружений, реконструировано и отремонтировано 89 плоскостных сооружений. В уральской столице прошло 22 международных и 213 всероссийских соревнования. Доля населения, вовлеченного в спорт, составила 36%.







Фото: ekburg.tv