Снегопад увеличил мобильный трафик в Екатеринбурге

14:17 | 24.04.2018

Сюрприз, который предоставила погода свердловчанам, всколыхнул интернет в столице Урала. Жители заполняют социальные сети фотографиями и видео снегопада в конце апреля. По данным «МегаФона», всего за пару часов мобильный трафик увеличился в 1,5 раза по сравнению с обычным потреблением.



Если для горожан резкое изменение погоды становится событием, для связистов это обычные условия работы. Надежность сети «МегаФона» на Урале неоднократно была проверена обильными снегопадами, весенними подтоплениями и летним зноем. Оставаться на связи, вызвать спасателей или отправить снимки происходящего можно в жару от +50 °C и экстремальные морозы до -40 °C.



«На Урале порой неясно, когда может пойти снег. Если для людей, особенно автомобилистов, это большие неприятности, для наших инженеров — стандартная ситуация. Сеть готова выдержать перепады температур и не требует специальной подготовки или очистки снежного покрова: у интернета «универсальные шины» в любых метеорологических условиях», — отметил технический директор «МегаФона на Урале Антон Щербаков.



Телеком-оборудование готово работать в широком диапазоне температур. Все важные элементы находятся в герметичных контейнерах-аппаратных, где поддерживается необходимый режим — в среднем это +20 °C. Требуемую температуру внутри помещения обеспечивает климат-контроль: система кондиционирования круглый год обеспечивает охлаждение оборудования, а если ударят сильные морозы, автоматически будет включен обогрев.