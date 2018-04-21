Бывший сотрудник полиции Первоуральска приговорен к семи годам за взятку

13:21 | 24.04.2018

В Первоуральске на семь лет строгого режима осудили бывшего оперуполномоченного ОМВД России по Первоуральску Константина Логинова. Судом доказано, что в прошлом году полицейский вымогал взятку в размере 42 тысяч рублей у представителя одного из предприятий за проведение расследования, по которому директор данного предприятия выступал заявителем.



В марте 2017 года представитель компании, у которого Логинов вымогал взятку, обратился в службу безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, поэтому передача денег проходила под контролем правоохранителей.



Отметим, что на суде обвиняемый отрицал свою вину и говорил, что представитель компании предложил ему деньги в долг.



В итоге Логинов приговорен к семи годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и лишением права занимать должности в государственных органах на три года. Приговор не вступил в законную силу.



- Предатель интересов службы уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель по заведенному и неукоснительно соблюдаемому в МВД порядку привлечен к дисциплинарной ответственности, - прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.





Фото: m.dp.ru