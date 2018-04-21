Дорожники заплатят 100 тысяч рублей за снежные валы на дублере Сибирского тракта

12:28 | 24.04.2018

В январе этого года сотрудники ГИБДД выявили нарушения уборки снега на дублере Сибирского тракта. Работники МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» при уборке механизированным способом допустили образование снежных валов, что угрожает дорожной безопасности.



В результате был составлен протокол об административном правонарушении, после рассмотрения которого МБУ «Кировский ДЭУ» оштрафовали на 100 тысяч рублей.





Фото: kaluga24.tv