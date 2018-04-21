На Среднем Урале состоятся спортивные состязания среди детей, победивших онкологические заболевания

12:08 | 24.04.2018

Через несколько дней стартует региональный этап Всемирных игр победителей — уникальных спортивных состязаний для детей, которые победили онкологические заболевания. Их с 2010 года проводит фонд «Подари жизнь». В этом году региональные этапы пройдут в 10 городах нашей страны.



27 апреля такое мероприятие состоится и в Екатеринбурге. Организатором Игр в Свердловской области второй раз выступил Благотворительный фонд «Дети России». Торжественное открытие Игр пройдет в 10:00 27 апреля во Дворце спорта УГМК (г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15). На площадку из разных городов региона прибудут почти 100 детей в возрасте 7–16 лет.



Среди почетных гостей открытия Юрий Прилуков, финалист Олимпийских игр, 6-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы по плаванию; Олеся Красномовец, вице-чемпионка Олимпийских игр 2004 года, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике; Андрей Рожков, сценарист, капитан команды КВН «Уральские пельмени».



По словам организаторов, Олеся Красномовец проведет для всех участников разминку, а затем ребята разойдутся по пяти спортивным секциям: бег на 60 метров, пулевая стрельба, плавание, шахматы и настольный теннис.



В свободные от состязаний минуты для участников и гостей на втором этаже Дворца спорта будет работать площадка с развивающими мастер-классами. Педагоги Дворца молодежи г. Екатеринбурга научат детей основам робототехники, объемного моделирования и электроники. Волонтеры — школьники и студенты — помогут овладеть основами рукоделия: создать закладки из фетра, браслеты из лент и даже «ловца снов».



Торжественное закрытие и церемония награждения начнутся в 17:00 во Дворце спорта УГМК. В числе почетных гостей — представители министерств и ведомств региона, врачи-онкологи и медийные лица. Главными гостями церемонии будут, конечно же, победители: все участники получат призы от организаторов и спонсоров. В ходе открытия станут известны имена 10 финалистов, которые поедут на главные состязания в Москву.