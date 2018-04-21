Житель Нижнего Тагила выиграл суд у администрации из-за ямы на дороге

11:51 | 24.04.2018

В июле 2017 года автомобиль тагильчанина SKODA Superb попал в яму 80 см шириной, 110 см длиной и 12 см глубиной. Это произошло возле дома № 35 на улице Попова. В результате машина получила повреждения противотуманной фары, переднего правого колеса и защиты арки. Ущерб оценили в 72 тысячи рублей.



— ДТП произошло при плохих погодных условиях: шел дождь, яма была залита водой, а потому не видна, никаких ограждений либо предупреждающих знаков около нее не было, — отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.



За возмещением ущерба свердловчанин решил обратиться в суд. Иск был подан к администрации города. В итоге суд встал на сторону автомобилиста и взыскал в его пользу почти 77 тысяч рублей.





Фото: imenno.ru