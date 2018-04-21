В парке Маяковского можно увидеть павлинов и эму

29 апреля в парке Маяковского откроется зооуголок. Посетители смогут увидеть павлинов, эму, шиншилл, морских свинок, кроликов, сообщается на сайте парка.Напомним, что совсем недавно в зооуголке родилась камерунская козочка. Ее назвали Апрелиной в честь месяца, когда она появилась на свет.Сейчас зооуголок парка закрыт.