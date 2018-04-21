Хабиб Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге

10:58 | 24.04.2018

Российский боец ММА, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем боя Александра Емельяненко и бразильца Габриэля Гонзаги в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутерскую компанию RCC Boxing.



Известно, что Нурмагомедов проведет в столице Урала два дня. С ним также приедет его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.



Напомним, что поединок между Александром Емельяненко и Габриэлем Гонзагой пройдет 5 мая в КРК «Уралец» в рамках турнира по смешанным единоборствам. На данный момент на счету российского бойца 26 побед и семь поражений.





Фото: ringside24.com