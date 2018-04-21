Возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов на одном из предприятий Каменска-Уральского

10:32 | 24.04.2018

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на одном из предприятий. Название не уточняется, однако известно, что сумма не поступивших в бюджет налогов составила более 28 млн рублей, а с учетом штрафов и пеней – 40 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, после возбуждения уголовного дела руководитель предприятия – мужчина 1953 года рождения – выплатил задолженность в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.





Фото: gadanienasudbu.ru