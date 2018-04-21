Ярмарку на площади 1905 года хотят сделать более эстетичной

10:15 | 24.04.2018

В августе 2018 года администрация Екатеринбурга предложит новую концепцию ярмарки на площади 1905 года, об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» рассказал замглавы по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.



По его словам, во время ЧМ-2018 ярмарки на площади 1905 года проводиться не будут, а в августе планируется новый формат, который сделает ярмарку более красивой.



— Для горожан будет небольшой перерыв, связанный с чемпионатом мира по футболу, — это июнь и июль. А в августе мы хотим представить некую новую концепцию ярмарки на площади 1905 года. Концепция будет касаться качества, нового оборудования. То есть ярмарка будет более красивой, более визуально эстетичной. Чтобы это не выглядело, как не центр нашего города, — сказал Владимир Боликов.



Отметим, что в 2017 году в Екатеринбурге прошло 253 ярмарки, 11 из них — на площади 1905 года.