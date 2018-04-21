Тренеру ВК «Уралочка» Николаю Карполю присвоили звание Героя Труда

09:46 | 24.04.2018

Тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь получил звание Героя Труда Российской Федерации. В мае легендарному наставнику исполнится 80 лет.



Николай Карполь является самым титулованным тренером волейбольных команд в мире. За свою карьеру он подготовил более десятка олимпийских чемпионок. С 2009 года является членом Зала славы волейбола в Холиоке — городе США, где зародился этот вид спорта.



Николая Карполя поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Эта высокая награда — признание Ваших выдающихся заслуг в российском спорте, Вашего многолетнего неустанного труда, профессионализма, уникального таланта и человеческого дара. Более полувека преданно следуете своему призванию — тренерской работе. Вместе с миллионами уральцев разделяю чувство гордости быть Вашим земляком и современником. Именно такие люди, как Вы, создают и приумножают славу Урала», — говорится в поздравлении.





Фото: uralochka-vc.com