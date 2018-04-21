В Краснотурьинске на студентку возле общежития упала доска. Девушку госпитализировали

09:23 | 24.04.2018

В Краснотурьинске проводится проверка из-за травмирования студентки колледжа искусств. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 19 апреля этого года. По предварительной информации, возле общежития на девушку упал строительный фрагмент: это могла быть рама или доска подоконника. В результате студентку госпитализировали. Имеется информация, что в тот день в общежитии меняли окна.



— В настоящее время устанавливается, действительно ли 19 апреля 2018 года в здании общежития проводились работы по замене окон, затребованы соответствующие документы для установления лица, ответственного за безопасное проведение работ, — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.





Фото: rusegodnya.ru