В Екатеринбурге встретились финалисты Всероссийской олимпиады по математике

23:13 | 23.04.2018

В Екатеринбурге стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Среди 397 участников со всей России всего семеро уральцев: один из Нижнего Тагила и шесть из Екатеринбурга.



Олимпиада продлится два дня, в течение которых участникам предстоит решить по четыре конкурсных задачи, на все у них – пять часов. Отметим, что при этом фиксированного числа победителей нет: итоги будут подводиться исходя из общей суммы.



Работы участников предстоит оценить преподавателям и сотрудникам ведущих российских вузов.



Отметим, что выполнять конкурсные работы участники олимпиады будут на базе двух екатеринбургских образовательных учреждений — школы № 18 и гимназии № 39.



Фото: schv444.mskobr.ru