В Екатеринбурге закрашивают стену памяти Виктора Цоя

22:39 | 23.04.2018

В Екатеринбурге рабочие начали закрашивать известную стену с изображением рок-музыканта Виктора Цоя в подземном переходе на Плотинке.



Примечательно, что в администрации Екатеринбурга уточнили, что само изображение с музыкантом останется нетронутым, уберут только уличные граффити.



Напомним, в столице Урала переход Виктора Цоя открылся в июне 2012 года.



Фото: e1.ru