В Свердловской области из-за паводка ограничено сообщение с несколькими населенными пунктами

20:52 | 23.04.2018

Из-за активного ледохода в Свердловской области ограничено сообщение с шестью населенными пунктами. По информации ГУ МЧС Росси по Свердловской области, в ближайшие дни таяние льда продолжится.



В настоящее время ограничено транспортное сообщение в следующих населенных пунктах: села Яр, Елань и Городище, деревни Толмачева, Боровикова и Красный Бор. Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, сейчас под особым контролем находится вскрытие рек Ница, Тагил, Пышма. Также завершается ледоход на реке Реж, а в районе Красноуфимска оттаяла река Уфа.



Отметим, что на севере Свердловской области должно ледоход начнется ближе к концу апреля - началу мая.



Фото: spgallery.ru