В воскресенье центр Екатеринбурга перекроют из-за эстафеты

19:57 | 23.04.2018

В это воскресенье, 29 апреля, центр Екатеринбурга будет перекрыт из-за массовой эстафеты «Весна победы».



Забег пройдет по проспекту Ленина от Луначарского до Московской. С 10:00 до 14:30 движение автомобилей по этому маршруту будет ограничено. Также с 21:00 28 апреля до 15:00 29 апреля будет закрыта стоянка на площади 1905 года.



Напомним, в этот раз «Весна победы» пройдёт уже в 82-й раз.



Фото: delovoysaratov.ru