За миллиардную концессию в Нижнем Тагиле поборются сразу четыре компании. Свой интерес и проявили и свердловские власти

18:40 | 23.04.2018

Участие в борьбе за концессию в создании новых очистных сооружений для Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ Нижнего Тагила поборются сразу несколько гигантов отрасли. Интерес к самому крупному проекту в жилищно-коммунальном хозяйстве региона, который оценивается в 12-16 миллиардов рублей, проявили сразу несколько компаний, сообщает пресс-служба Администрации города.



Кроме «Уральской водной компании», которая и была инициатором проекта, презентованного президенту РФ Владимиру Путину во время его приезда на Средний Урал 6 марта этого года, в мэрию поступили заявки еще от трех потенциальных концессионеров.



Решение о готовности инвестировать в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города выразили, как ранее уже и сообщал veved.ru, «Российские коммунальные системы» (дочка ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), которые примут участие в конкурсе через ООО «НОВОГОР-Прикамье» (г. Пермь), «Объединенная теплоснабжающая компания» (г. Екатеринбург) – дочерняя структура частично контролируемого региональными властями АО «Облкомунэнерго» и ООО «РВК-центр» (г. Омск), которое находится под контролем крупного акционера «Альфа-Групп».



Сегодня в Администрации Нижнего Тагила состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок о готовности участвовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения. В управлении муниципального имущества пояснили, что в соответствии с требованиями российского законодательства заключение концессионного соглашения будет осуществляться на конкурсной основе. На подготовку конкурса Глава города Сергей Носов дал один месяц.



«На прохождение всех процедур, определенных российским законодательством, потребуется порядка полугода. Нужно поторопиться, чтобы заключить контракт на строительство двух станций водоподготовки – на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах, и Западных очистных сооружений в этом году. Несмотря на то, что одна из заявок была отклонена, равные права на участие будут предоставлены всем инвесторам», - отметил Сергей Носов.



Мэр подчеркнул, что главными критериями оценки компаний-участников станет уровень предложенных технических и технологических решений.



«Кроме того, будет учитываться финансовая сторона вопроса – стоимость капитальных и эксплуатационных затрат, юридические гарантии, позволяющие строго регламентировать точность и своевременность выполнения контрактных условий», – сказал градоначальник.



Напомним, что строительство очистных сооружений было запланировано на 2019–2025 годы. По проекту, предложенного изначально «Уральской водной компанией», распоряжаться имуществом УВК должна была 15 лет, не повышая тариф на услуги выше чем на 4 % в год. Результатом должна стать вода в Нижнем Тагиле, на 100 % соответствующая всем нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Однако в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур сроки могут сдвинуться минимум на 6–8 месяцев.



Издание veved.ru будет следить за развитием событий.



Фото: http://pravdaurfo.ru/