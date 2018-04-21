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18:25 | 23.04.2018

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»

Стихийный рынок около «Таганского Ряда» в Екатеринбурге, расположенный около здания ДК ВОС вдоль Теплоходного проезда, сносят рабочие. Как сообщает координатор партийного проекта «Народный контроль» «Единой России» Дмитрий Чукреев, последние полгода добивавшийся закрытия объекта, в настоящее время порядка десятка рабочих заканчивают демонтаж палаток, где в течение нескольких лет гастарбайтеры незаконно торговали китайским ширпотребом (в том числе продукцией с признаками контрафакта).

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»


При помощи строительной техники рабочие разобрали конструкции, которые будут вывезены на мусорный полигон. Также с территории было вывезено три КамАЗа различного мусора, который после себя оставили торговцы, превратившие территорию в настоящий рассадник антисанитарии.

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»


«Несанкционированный рынок ликвидируется по указанию администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. Во избежание различных провокаций на месте для обеспечения охраны общественного порядка дежурит экипаж ППСП», — отметил Дмитрий Чукреев.

Всего рабочие снесли лотки протяженностью 157 метров, ликвидировав 70 торговых точек.

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»


Напомним, что внимание к проблеме рынка Дмитрий Чукреев привлек еще в сентябре 2017 года. Один из рейдов общественника и журналистов закончился нападением на Чукреева — двое мужчин напали на него и «прессанули», высказав угрозы физического насилия в случае, если он продолжит свою деятельность. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, полиция опросила двух мужчин — их личности Чукреев установил самостоятельно, так как полицейские за три месяца не смогли найти его обидчиков.

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»


По его данным, непосредственно организатором рынка является Илья Ч. — совладелец крупной транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Екатеринбурге.

— Как выяснилось, нападавшими были Алексей К. и Баранов Д. Они собирают деньги с торговцев рынка, контролируемых неким Саидом. С других владельцев палаток берут деньги Геннадий Л. и Александр Н. по кличке Малыш, над ними стоит женщина восточного происхождения по имени Рада. Один из четырех вышеперечисленных мужчин в 2000-е годы занимал должность бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОП № 10, — говорит Дмитрий Чукреев.

Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»


Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»


Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»


Фото: Дмитрий Чукреев

© «Вечерние Ведомости»

 


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