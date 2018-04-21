Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»

Стихийный рынок около «Таганского Ряда» в Екатеринбурге, расположенный около здания ДК ВОС вдоль Теплоходного проезда, сносят рабочие. Как сообщает координатор партийного проекта «Народный контроль» «Единой России» Дмитрий Чукреев, последние полгода добивавшийся закрытия объекта, в настоящее время порядка десятка рабочих заканчивают демонтаж палаток, где в течение нескольких лет гастарбайтеры незаконно торговали китайским ширпотребом (в том числе продукцией с признаками контрафакта).При помощи строительной техники рабочие разобрали конструкции, которые будут вывезены на мусорный полигон. Также с территории было вывезено три КамАЗа различного мусора, который после себя оставили торговцы, превратившие территорию в настоящий рассадник антисанитарии.«Несанкционированный рынок ликвидируется по указанию администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. Во избежание различных провокаций на месте для обеспечения охраны общественного порядка дежурит экипаж ППСП», — отметил Дмитрий Чукреев.Всего рабочие снесли лотки протяженностью 157 метров, ликвидировав 70 торговых точек.Напомним, что внимание к проблеме рынка Дмитрий Чукреев привлек еще в сентябре 2017 года. Один из рейдов общественника и журналистов закончился нападением на Чукреева — двое мужчин напали на него и «прессанули», высказав угрозы физического насилия в случае, если он продолжит свою деятельность. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, полиция опросила двух мужчин — их личности Чукреев установил самостоятельно, так как полицейские за три месяца не смогли найти его обидчиков.По его данным, непосредственно организатором рынка является Илья Ч. — совладелец крупной транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Екатеринбурге.— Как выяснилось, нападавшими были Алексей К. и Баранов Д. Они собирают деньги с торговцев рынка, контролируемых неким Саидом. С других владельцев палаток берут деньги Геннадий Л. и Александр Н. по кличке Малыш, над ними стоит женщина восточного происхождения по имени Рада. Один из четырех вышеперечисленных мужчин в 2000-е годы занимал должность бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОП № 10, — говорит Дмитрий Чукреев.