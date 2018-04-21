Городской пруд Екатеринбурга очистят от мусора

17:41 | 23.04.2018

С начала апреля с улиц и дворов Екатеринбурга вывезено более двух тысяч тонн мусора. Напомним, что весь месяц в городе продолжается традиционный месячник чистоты.



Так, в минувшие выходные состоялся первый субботник. Также службы благоустройства помыли памятник Ленину на площади 1905 года, монумент танкистам-добровольцам на Привокзальной площади и памятник «Седой Урал» на площади Обороны.



На четверг, 26 апреля, запланирована очистка от мусора Городского пруда. Для этого используют моторные и весельные лодки, а также сачки. 28 апреля в Екатеринбурге пройдет второй общегородской субботник.





Фото: agenda-u.org