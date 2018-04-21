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Новости дня


17:09 | 23.04.2018

На ВИЗе горит частный дом

В Верх-Исетском районе, в переулке Поточном, горит частный одноэтажный дом. Площадь горения составляет порядка 100 кв. метров. Ранг пожара поднят до номера 1 бис.

На месте работают пожарные, сотрудники полиции и врачи скорой помощи, сообщает пресс-служба «СОВЫ».


На ВИЗе горит частный дом

На ВИЗе горит частный дом

© «Вечерние Ведомости»

 


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