15 мая состоится новый суд по делу Юлии Савиновских

16:13 | 23.04.2018

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение Орджоникидзевского районного суда по делу Юлии Савиновских. Заседание назначено на 15 мая. Защита Савиновских добивается возвращения в семью двух приемных детей.



Напомним, что ранее у екатеринбурженки и ее супруга изъяли двух приемных детей из-за того, что женщина сделала себе операцию по удалению груди, после чего вела блог от лица трансгендера. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Юлию Савиновских мужчиной, а ее брак, соответственно, однополым.



«Согласно положениям статьи 12 Семейного кодекса РФ, в Российской Федерации в браке могут состоять только мужчина и женщина. Регистрация однополых браков в России запрещена. Идентификация Савиновских себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», - говорилось в решении суда.





Фото: m.newsru.com