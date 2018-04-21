В Карпинске из-за пожара эвакуировали 15 жильцов пятиэтажки

15:41 | 23.04.2018

Сегодня утром на улице Мира в Карпинске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Из здания вывели 15 человек.



— На площади 2 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире на 1-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.





Фото: jr1.ru