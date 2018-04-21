Свердловский областной суд оставил адвоката Бориса Искандаряна под стражей

15:18 | 23.04.2018

Адвокат Борис Искандарян, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, еще не скоро увидит стены родного дома — пока эти стены казенные. В конце прошлой недели, 20 апреля, Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который продлил Искандаряну срок содержания под стражей.



Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, защита обвиняемого обжаловала решение Ленинского райсуда, но вышестоящая инстанция не нашла оснований для его изменения. Таким образом, решение вступило в силу 20 апреля.



Напомним, что, по версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый требовал от родственников одного гражданина, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области.



Известно, что Борис Искандарян, как и другие члены его семьи, специализировался на защите наркоторговцев.



Фото: Яромир Романов, znak.com