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15:18 | 23.04.2018
Свердловский областной суд оставил адвоката Бориса Искандаряна под стражей
Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, защита обвиняемого обжаловала решение Ленинского райсуда, но вышестоящая инстанция не нашла оснований для его изменения. Таким образом, решение вступило в силу 20 апреля.
Напомним, что, по версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый требовал от родственников одного гражданина, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области.
Известно, что Борис Искандарян, как и другие члены его семьи, специализировался на защите наркоторговцев.
Фото: Яромир Романов, znak.com
© «Вечерние Ведомости»
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