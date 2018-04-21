Жителя Алапаевска обвинили в развратных действиях в отношении воспитанницы детского дома

14:34 | 23.04.2018

Следственные органы завели уголовное дело на жителя Алапаевска, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней воспитанницы детского дома, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц детского дома.



«Продолжаются мероприятия по установлению иных преступных эпизодов и причастности других возможных подозреваемых. Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей в целях установления степени и характера причинённых ей телесных повреждений, продолжаются допросы воспитанников и воспитателей детского дома», — говорится в сообщении.



Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 20 июня 2018 года.





Фото: vborze.ru