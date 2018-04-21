На Урале поймали телефонных мошенников, жертвами которых стали более 20 человек

14:05 | 23.04.2018

В Екатеринбурге сотрудники полиции из отдела «К», занимающиеся раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, совместно с бойцами ОМОН Росгвардии задержали трех ранее судимых жителей уральской столицы. Их подозревают в телефонном мошенничестве.



Преступления совершались с декабря 2017 года по март 2018 года. Злоумышленники посылали гражданам, проживающим за пределами Свердловской области, сообщения от имени банка о списании средств с их счетов. Для отмены предлагалось пройти к ближайшему банкомату и выполнить несколько операций.



По словам главы пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, на данный момент известно как минимум о 20 пострадавших. Сумма ущерба составляет более 300 тысяч рублей. При этом жертв, скорее всего, значительно больше. Расследование продолжается.



— Задержали фигурантов по местам жительства: мужчину 1989 года рождения — в квартире дома на улице Славянской, его подельника 1988 года рождения — на выходе из квартиры в доме на улице Щорса, их третьего компаньона 1991 года рождения — в квартире на улице Грибоедова. В ходе проведенных в жилищах обысков оперативники обнаружили и изъяли более 100 сим-карт различных операторов сотовой связи и 12 сотовых телефонов, — рассказал полковник Горелых.



Отметим, что все задержанные ранее судимы. Преступную схему они придумали в исправительной колонии Курганской области, где вместе отбывали наказание.