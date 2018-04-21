В Екатеринбурге вынесен приговор россиянину, который пытался вывезти 55 кг янтаря

В августе 2017 года гражданин России и трое граждан Китая пытались вывезти через аэропорт Кольцово 55 кг природного янтаря и изделий из него общей стоимостью 9 млн рублей. В результате весь янтарь был изъят сотрудниками Уральской оперативной таможни.Октябрьский районный суд Екатеринбурга осудил гражданина России на три с половиной года условно. Трое граждан Китая депортированы, им запрещен въезд на территорию РФ, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.