Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Алжире

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сейчас находится с рабочим визитом в Алжире в рамках продвижения заявки на проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.Глава Среднего Урала уже провел встречи с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей, министром торговли Саидом Джеллябом, вали (префектом) провинции Алжир Абелькадером Зухом, президентом торгово-промышленной палаты Мохамедом Лаидом Бенамором.По словам Куйвашева, Алжир является важным торговым партнером Свердловской области.«Сейчас свою гражданскую продукцию в Алжир поставляют УВЗ, завод ЭМА, Уральский стекольный завод. Компания «НПА-Профиль» занималась реконструкцией исторических зданий в алжирском городе Аннабе. Но наши связи с Алжиром могут быть намного шире: мы заинтересованы в экспорте фармацевтических препаратов, продукции машиностроения, химической отрасли и т. п. Есть планы по продаже в Алжир наших локомотивов. Для развития алжирской горнопромышленной отрасли могут пригодиться кадры, которые готовит наш Уральский государственный горный университет. Словом, перспектив для сотрудничества много», — написал губернатор в Instagram.Также Евгений Куйвашев выразил алжирцам соболезнования в связи с авиакатастрофой 11 апреля, в которой погибло более 250 человек.Отметим, что до конца этой недели Евгений Куйвашев посетит еще несколько стран Африки — Марокко, Тунис, Египет, Эритрею.