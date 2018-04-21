Новости дня
12:53 | 23.04.2018
Свердловские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Специалисты взяли на особый контроль работу оборудования сетевого комплекса, проверили спецтехнику. Также сформированы аварийно-восстановительные бригады.
— На данный момент масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Свердловской области не зафиксировано, но на севере региона выпал обильный снег. Энергетики оперативно устраняют точечные технологические нарушения, вызванные налипанием мокрого снега на провода, на севере региона — в Серовском и Ивдельском городских округах. Ликвидация последствий проходит в населенных пунктах Марсяты, Андриановичи, Старая Сама и ряде маленьких поселений, — сообщили в пресс-службе «МРСК Урала».
По всем вопросам жители могут обратиться в единый телефонный центр обслуживания клиентов «МРСК Урала» по телефону 8-800-2501-220 (звонок бесплатный). Также можно отправлять сообщения через WhatsApp на номер 8-912-2901-220.
Фото: sarov.ru
© «Вечерние Ведомости»
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