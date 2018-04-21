ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, с 20 по 22 апреля произошло 13 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли, ещё 17 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.Так,в 09:50 на 47-м км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель водитель автомобиля УАЗ-315195 неправильно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги в правый кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства.В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ доставлен в ГБ, диагноз: СГМ, ОЧМТ, УГМ, перелом теменной части головы; пассажирка автомобиля УАЗ, женщина 1980 года рождения, доставлена в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушиб мягких тканей головы, ушиб левого плеча.в 12:50 в Каменске-Уральском на улице Каменской женщина — водитель автомобиля ВАЗ-21120 при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП женщина 1938 года рождения, пешеход, доставлена в ГБ, диагноз: вывих левого плеча, ушиб пальца правой кисти.в 22:30 в Екатеринбурге на улице Трудовой водитель автомобиля ВАЗ-21099 неправильно выбрал скорость движения, допустил занос и столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген-Поло».В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 доставлен в 23-ю ГКБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, перелом ребер слева, перелом костей таза; водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» доставлен в 23-ю ГКБ, диагноз: перелом ключицы слева, ушиб грудной клетки.в 21:30 на 37-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель автомобиля «Фольксваген-Поло», двигаясь со стороны г. Каменска-Уральского в сторону г. Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.В результате ДТП пешеход, мужчина 1979 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда СМП.в 06:30 на 69-м км ЕКАД неустановленный водитель автомобиля «Ауди А8», двигаясь по ул. Суходольской со стороны ул. Ручейной в сторону ЕКАД, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил наезд на препятствие, бетонное ограждение.В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди А8», мужчина 1982 года рождения, получил травмы: ОЧМТ, перелом правого коленного сустава, от госпитализации отказался.в 14:00 в Екатеринбурге на улице Восточной водитель автомобиля «Мазда 6», двигаясь по дублеру ул. Восточной со стороны ул. Малышева в сторону ул. Куйбышева, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля.В результате ДТП женщина 1953 года рождения, пешеход, получила травмы: перелом большеберцовой кости слева, госпитализирована в ГКБ № 36.в 00:55 на 36-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля «Ниссан-Альмера», двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Асбеста, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил съезд с проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием.В результате ДТП пассажирка автомобиля «Ниссан-Альмера», женщина 1971 года рождения, получила травмы: перелом шейного отдела позвоночника под вопросом, доставлена в ГКБ № 36.в 04:50 в Екатеринбурге на улице Донбасской неустановленный водитель, управляя автомобилем «Мерседес», допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте.В результате ДТП мужчина 1976 года рождения, пешеход, погиб.в 05:20 на 15-м км подъездной автодороги к Нижним Сергам водитель автомобиля «Киа-Рио», в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получил травмы: ЧМТ, СГМ, ссадины лица; мужчина 1998 года рождения, пассажир, — ушиб головного мозга, кома; мужчина 1998 года рождения, пассажир, — ушиб головного мозга; мужчина 1994 года рождения, пассажир, — ЧМТ, СГМ.в 10:10 в Кушве на улице Ленина водитель автомобиля «Джилли МК» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (дерево).В результате ДТП женщина 1983 года рождения, пассажир, получила травму: перелом лучевой кости; мальчик 2008 года рождения (10 лет), пассажир, получил травмы: ушиб грудной клетки, ушиб шейного отдела позвоночника, рваная рана паховой области, тупая травма живота.в 20:00 в Каменске-Уральском на улице Лермонтова водитель автомобиля ГАЗ-29453 допустил наезд на пешехода, шедшего по краю проезжей части дороги в попутном движению транспорта направлении.В результате ДТП мужчина 1979 года рождения, пешеход, получил травму: ушиб мягких тканей головы.в 20:30 на 21-м км автодороги Екатеринбург — Невьянск водитель автомобиля КамАЗ-5311 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда», двигающемуся по главной дороге.В результате ДТП водитель «Мазда» получил травму: перелом таза.в 00:40 на 46-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля ВАЗ-21099, в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание автомобиля.В результате ДТП женщина 1999 года рождения, пассажир, получила травмы: СГМ, перелом левого бедра.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 152Выезд на полосу встречного движения — 148Непредоставление преимущества пешеходам — 648Нарушения водителями маршрутного транспорта — 108Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 262Неиспользование ремней безопасности — 2339Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.