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12:37 | 23.04.2018

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, с 20 по 22 апреля произошло 13 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли, ещё 17 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.

Так, 20 апреля в 09:50 на 47-м км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель водитель автомобиля УАЗ-315195 неправильно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги в правый кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ доставлен в ГБ, диагноз: СГМ, ОЧМТ, УГМ, перелом теменной части головы; пассажирка автомобиля УАЗ, женщина 1980 года рождения, доставлена в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушиб мягких тканей головы, ушиб левого плеча.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


20 апреля в 12:50 в Каменске-Уральском на улице Каменской женщина — водитель автомобиля ВАЗ-21120 при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП женщина 1938 года рождения, пешеход, доставлена в ГБ, диагноз: вывих левого плеча, ушиб пальца правой кисти.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


20 апреля в 22:30 в Екатеринбурге на улице Трудовой водитель автомобиля ВАЗ-21099 неправильно выбрал скорость движения, допустил занос и столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген-Поло».

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 доставлен в 23-ю ГКБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, перелом ребер слева, перелом костей таза; водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» доставлен в 23-ю ГКБ, диагноз: перелом ключицы слева, ушиб грудной клетки.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


21 апреля в 21:30 на 37-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель автомобиля «Фольксваген-Поло», двигаясь со стороны г. Каменска-Уральского в сторону г. Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1979 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда СМП.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


21 апреля в 06:30 на 69-м км ЕКАД неустановленный водитель автомобиля «Ауди А8», двигаясь по ул. Суходольской со стороны ул. Ручейной в сторону ЕКАД, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил наезд на препятствие, бетонное ограждение.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди А8», мужчина 1982 года рождения, получил травмы: ОЧМТ, перелом правого коленного сустава, от госпитализации отказался.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


21 апреля в 14:00 в Екатеринбурге на улице Восточной водитель автомобиля «Мазда 6», двигаясь по дублеру ул. Восточной со стороны ул. Малышева в сторону ул. Куйбышева, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина 1953 года рождения, пешеход, получила травмы: перелом большеберцовой кости слева, госпитализирована в ГКБ № 36.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


21 апреля в 00:55 на 36-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля «Ниссан-Альмера», двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Асбеста, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил съезд с проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Ниссан-Альмера», женщина 1971 года рождения, получила травмы: перелом шейного отдела позвоночника под вопросом, доставлена в ГКБ № 36.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


22 апреля в 04:50 в Екатеринбурге на улице Донбасской неустановленный водитель, управляя автомобилем «Мерседес», допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате ДТП мужчина 1976 года рождения, пешеход, погиб.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


22 апреля в 05:20 на 15-м км подъездной автодороги к Нижним Сергам водитель автомобиля «Киа-Рио», в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получил травмы: ЧМТ, СГМ, ссадины лица; мужчина 1998 года рождения, пассажир, — ушиб головного мозга, кома; мужчина 1998 года рождения, пассажир, — ушиб головного мозга; мужчина 1994 года рождения, пассажир, — ЧМТ, СГМ.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


22 апреля в 10:10 в Кушве на улице Ленина водитель автомобиля «Джилли МК» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (дерево).

В результате ДТП женщина 1983 года рождения, пассажир, получила травму: перелом лучевой кости; мальчик 2008 года рождения (10 лет), пассажир, получил травмы: ушиб грудной клетки, ушиб шейного отдела позвоночника, рваная рана паховой области, тупая травма живота.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


22 апреля в 20:00 в Каменске-Уральском на улице Лермонтова водитель автомобиля ГАЗ-29453 допустил наезд на пешехода, шедшего по краю проезжей части дороги в попутном движению транспорта направлении.

В результате ДТП мужчина 1979 года рождения, пешеход, получил травму: ушиб мягких тканей головы.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


22 апреля в 20:30 на 21-м км автодороги Екатеринбург — Невьянск водитель автомобиля КамАЗ-5311 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда», двигающемуся по главной дороге.

В результате ДТП водитель «Мазда» получил травму: перелом таза.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


23 апреля в 00:40 на 46-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля ВАЗ-21099, в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП женщина 1999 года рождения, пассажир, получила травмы: СГМ, перелом левого бедра.

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года


С 20 апреля по 22 апреля выявлено нарушений ПДД:

Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 152
Выезд на полосу встречного движения — 148
Непредоставление преимущества пешеходам — 648
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 108
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 262
Неиспользование ремней безопасности — 2339

Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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