В Екатеринбурге ищут родителей найденного на улице мальчика (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут родителей или других родственников мальчика, найденного накануне на проспекте Ленина рядом с домом № 24/8. Малыша без сопровождения взрослых обнаружила женщина, она и сообщила в полицию.Сейчас ребенок находится в одной из детских больниц города. По его словам, его маму зовут Алена, а его самого — Сергей. Мальчик еще плохо разговаривает, поэтому больше ничего рассказать не смог.Приметы мальчика: на вид три года, рост 90–100 см, волосы темно-русые. Был одет в куртку сиреневого цвета с белым орнаментом в виде цветов, черные болоньевые штаны и розовые кеды с зелеными шнурками.Всех, кто располагает информацией о личностях родителей, близких ребенка или месте его проживания, просят сообщать информацию в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 по телефонам 8 (343) 356-42-05, 8-922-141-41-57 либо 02.