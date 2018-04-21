Евгений Куйвашев создал комиссию по подготовке к переписи населения 2020 года

12:11 | 23.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской области. В нее вошли 29 человек, в том числе министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Елена Кутина и другие. Контролировать работу будет заместитель губернатора Александр Высокинский.





Фото: crimea9.ru