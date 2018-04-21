Двух жителей Березовского, до смерти избивших мужчину на остановке, отправили в колонию

11:59 | 23.04.2018

В ночь на 15 сентября 2017 года двое жителей города Березовского познакомились с мужчиной 1972 года рождения. Все трое распивали спиртное на остановке «Больничный городок», когда между ними возник конфликт. Злоумышленники жестоко избили нового знакомого, после чего пострадавший скончался в больнице. Преступники также похитили банковскую карту пострадавшего, но не смогли подобрать к ней ПИН-код.



В результате один из фигурантов – мужчина 1981 года рождения – получил 10 лет и 30 дней в колонии строгого режима, его подельник – 9 лет и 25 дней строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.





Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области