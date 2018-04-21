Баскетболистки УГМК стали четырехкратными чемпионками Евролиги

11:45 | 23.04.2018

Баскетбольный клуб УГМК в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Евролиги. 22 апреля «лисицы» обыграли венгерскую команду «Шопрон».



Матч завершился со счетом 72:53. Самой результативной стала Эмма Миссеман, заработавшая 19 очков. Она же признана самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.



Как отметили в пресс-службе БК УГМК, теперь команда сможет в полной мере сосредоточиться на чемпионате России.



Напомним, что БК УГМК — самый титулованный клуб России последних лет. На его счету 11 побед в чемпионате России и теперь уже четыре победы в Евролиге.





Фото: пресс-служба БК УГМК