На Среднем Урале проходит «Весенняя неделя добра»

11:24 | 23.04.2018

В Свердловской области стартовала ежегодная акция «Весенняя неделя добра», в рамках которой запланированы такие мероприятия, как сдача донорской крови, сбор вещей, книг, игрушек, денежных средств для нуждающихся, благоустройство школьных территорий, посадка деревьев и многое другое.



— Принятый в этом году закон о развитии добровольчества был позитивно воспринят сообществом, а объявление 2018 года Годом добровольчества и волонтерства стало необходимым сигналом для всесторонней мотивации к развитию данного движения. Поэтому особый фокус акции в 2018 году — добровольчество во всех его проявлениях, — отмечает министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.



Акция проводится уже 20 лет. В прошлом году сумма привлеченной благотворительной помощи составила порядка двух миллионов рублей.





Фото: novoaltaysk.online