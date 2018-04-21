Весне дорогу: температура воздуха в Екатеринбурге не опустится ниже нуля

22:21 | 22.04.2018

На столицу Урала надвигается настоящая весна: синоптики пообещали окончание ночных заморозков в Екатеринбурге.



Во всяком случае, согласно прогнозу синоптиков, в первой половине предстоящей недели температура воздуха в Екатеринбурге не будет опускаться ниже нуля. При этом без осадков не обойдется – дождь продолжит идти.



Отметим, что в целом апрель в этом году был несколько холоднее обычного: средняя температура месяца на один градус ниже нормы.



Фото: lifeandjoy.ru