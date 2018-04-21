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22:21 | 22.04.2018
Весне дорогу: температура воздуха в Екатеринбурге не опустится ниже нуля
Во всяком случае, согласно прогнозу синоптиков, в первой половине предстоящей недели температура воздуха в Екатеринбурге не будет опускаться ниже нуля. При этом без осадков не обойдется – дождь продолжит идти.
Отметим, что в целом апрель в этом году был несколько холоднее обычного: средняя температура месяца на один градус ниже нормы.
Фото: lifeandjoy.ru
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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