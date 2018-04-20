В Екатеринбурге обманутые дольщики ЖК «Щербакова,20» снова и снова выходят на пикет

17:34 | 22.04.2018

Сегодня, 22 апреля, в Екатеринбурге возле КРК «Уралец» прошла очередная акция обманутых дольщиков ЖК «Щербакова, 20».



На проблемном объекте осталось 36 дольщиков, более 70 перешли на Рощинскую, сообщили организаторы изданию Накануне.RU.



Дольщики, оставшиеся на Щербакова, 20, требуют завершения строительства и передачи им уже полностью оплаченных квартир.

Правительство Свердловской области до сих пор не озвучило план мероприятий по достройке дома, отмечают участники пикета.



«Дольщикам неоднократно говорили, что площадка привлекательна и есть инвесторы, которые хотели зайти, но препятствует достройке бывший инвестор Сергей Макаров», - заявляют они.



Следующая протестная акция намечена на 29 апреля. Состоится она на Площади Обороны, заявленное количество участников до 200 человек.