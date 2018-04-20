В ближайшие дни на Средний Урал обрушится шквалистый ветер и мокрый снег

16:27 | 22.04.2018

Уральские синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду на территории Среднего Урала, также на севере региона ожидается мокрый снег. ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей региона соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными и осторожными.



Спасатели напоминают, что при неблагоприятных погодных явлениях следует прекратить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Нельзя оставлять открытыми окна и балконные двери в домах и квартирах. Кроме того, мокрый снег может заметно осложнить дорожную обстановку, автовладельцам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.



Также спасатели предупреждают, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под ЛЭП. Если возникают перепады напряжения, необходимо немедленно обесточить все приборы в квартире и выдернуть вилки из розеток.



Фото: tvoy-bor.ru