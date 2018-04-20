На Ново-московском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей

14:32 | 22.04.2018

Сегодня днем на Ново-Московском тракте произошло столкновение сразу четырех легковых автомобилей. Известно, что, несмотря на серьезные повреждения автомобилей, из людей никто не пострадал.



Как сообщили СМИ в ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, автомобиль Opel двигался со стороны Екатеринбурга в направлении ТЦ «Мега» в крайней левой полосе. Тогда неожиданно ему в заднюю часть въехал Hyundai, в связи с чем Opel перелетел через разделительную полосу и на встречке въехал в Lada Largus, а также задел Chervolet.



В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.



Фото: е1.ru

