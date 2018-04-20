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Новости дня


13:36 | 22.04.2018

На Среднем Урале ликвидировано уже 10 палов сухой травы

С начала весеннего пожароопасного периода на территории Среднего Урала были выявлены 10 неконтролируемых палов сухой растительности, которые были оперативно ликвидированы сотрудниками МЧС.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, практически всегда палы травы происходят по вине человека, так как сухая растительность легко воспламеняется от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или брошенной спички.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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