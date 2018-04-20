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На Среднем Урале ликвидировано уже 10 палов сухой травы
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, практически всегда палы травы происходят по вине человека, так как сухая растительность легко воспламеняется от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или брошенной спички.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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