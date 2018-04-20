«Монстрацию» в Екатеринбурге разрешили. Хорошо хоть не в лесах за Сосьвой

В Свердловской области Министерство общественной безопасности согласовало проведение «Монстрации». Но есть одно «но», чиновники посчитали, что шествие может быть небезопасным, и в связи с этим выдали разрешение на проведение мероприятия не в центре, или на улицах поближе к центру города, а на самой, можно сказать, окраине, на Вторчермете.Кто-то спросит, что за «чертовщина» эта «Монстрация»? Объясним: «Монстрация (от слова демонстрация; также лат. monstratio — показывание) — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения, как художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность». (цитата из Википедии)Так вот, по мнению чиновников из министерства , монстрантам следует начать шествие от Сухоложской,5, далее пройти по аллее до перекрестка улиц Ферганская и Титова, а затем по Ферганской до пересечения с Агрономической, ну и завершить действо в парке Камвольного комбината. Именно там находится в Екатеринбурге то место, где нужно устраивать художественные и молодёжные акции.«Такое решение чиновников ввергает, конечно же, в токсичную тоску. Парк у Камвольного комбината — это место, куда власти любят ссылать обманутых дольщиков, когда эти несчастные хотят провести очередной митинг. Это такая пограничная, окраинная среда. Маргиналия, чистой воды. Понятно, что в таких условиях не получится полноценно „на других посмотреть и себя показать“. Поэтому, решением я расстроен, конечно. Новое место значительно повышает порог соучастия. Если раньше любой мог прийти в центр и стать монстрантом. Это было легко. Теперь все значительно сложнее. Усилий придется прикладывать больше. И главное – непонятно, в чем мы провинились?» - передает ЕТВ слова организатора «Монстрации» Семена Чиркова.Как говорится в ответе министерства, мероприятие «не имеет никакого отношения к празднованию дня весны и труда», а это «может не позволить сотрудникам Министерства и полиции в должной мере обеспечить в полной мере мирный характер проводимых мероприятий, общественную безопасность и правопорядок».Состоится «Монстрация» или нет в этом году, пока не понятно, по словам организатора, окончательное решение еще не принято, этот вопрос будет вынесен на голосование.В прошлом году «Монстрация» не состоялась по причине разногласий, которые возникли между властями и организаторами.А вот так проходит «Монстрация» в Новосибирске.«Очередная «Монстрация» прошла в Новосибирске 1 мая. Она собрала более 3 тыс. человек»,- оценивает количество участников мероприятия в 2017 году портал Тайга.инфо.1 мая 2018 года в Новосибирске «Монстрация» пройдёт в плановом режиме, там это мероприятие стало ежегодным. Вот что пишет всё тот же портал Тайга.инфо:«Новосибирские власти не станут препятствовать Монстрации 1 мая 2018 года. Маршрут и время проведения акции обсудили с инициаторами Монстрации Руководители департамента спорта, культуры и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова и глава комитета по делам молодежи мэрии Ирина Соловьева.«По молодежному шествию мы брали схему прошлого года, нам показалось, что маршрут и время максимально хорошо вписаны в город», — заявила Соловьева на совещании, посвященном планированию 1 мая в городе.В рядах монстрантов не должно быть партийной символики, а молодежные клубы и движения, подведомственные мэрии, могут присоединиться, к кому хотят, отметила Попова.Минрегионполитики будет отвечать за сцену, свет и звук возле оперного театра, где завершится Монстрация.В совещании принимали участие представители полиции. Последние не возражали против маршрута и времени проведения, но попросили велосипедистов, если те примут участие в шествии, ехать или в начале, или в конце колонны, чтобы никому не мешать».И никто никому не мешает. Свердловской молодёжи остаётся только завидовать и смотреть фотографии прошлогодней «Монстрации» в Новосибирске.Фото: momenty.org, Тайга.инфо