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13:25 | 22.04.2018
«Монстрацию» в Екатеринбурге разрешили. Хорошо хоть не в лесах за Сосьвой
Кто-то спросит, что за «чертовщина» эта «Монстрация»? Объясним: «Монстрация (от слова демонстрация; также лат. monstratio — показывание) — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения, как художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность». (цитата из Википедии)
Так вот, по мнению чиновников из министерства , монстрантам следует начать шествие от Сухоложской,5, далее пройти по аллее до перекрестка улиц Ферганская и Титова, а затем по Ферганской до пересечения с Агрономической, ну и завершить действо в парке Камвольного комбината. Именно там находится в Екатеринбурге то место, где нужно устраивать художественные и молодёжные акции.
«Такое решение чиновников ввергает, конечно же, в токсичную тоску. Парк у Камвольного комбината — это место, куда власти любят ссылать обманутых дольщиков, когда эти несчастные хотят провести очередной митинг. Это такая пограничная, окраинная среда. Маргиналия, чистой воды. Понятно, что в таких условиях не получится полноценно „на других посмотреть и себя показать“. Поэтому, решением я расстроен, конечно. Новое место значительно повышает порог соучастия. Если раньше любой мог прийти в центр и стать монстрантом. Это было легко. Теперь все значительно сложнее. Усилий придется прикладывать больше. И главное – непонятно, в чем мы провинились?» - передает ЕТВ слова организатора «Монстрации» Семена Чиркова.
Как говорится в ответе министерства, мероприятие «не имеет никакого отношения к празднованию дня весны и труда», а это «может не позволить сотрудникам Министерства и полиции в должной мере обеспечить в полной мере мирный характер проводимых мероприятий, общественную безопасность и правопорядок».
Состоится «Монстрация» или нет в этом году, пока не понятно, по словам организатора, окончательное решение еще не принято, этот вопрос будет вынесен на голосование.
В прошлом году «Монстрация» не состоялась по причине разногласий, которые возникли между властями и организаторами.
А вот так проходит «Монстрация» в Новосибирске.
«Очередная «Монстрация» прошла в Новосибирске 1 мая. Она собрала более 3 тыс. человек»,- оценивает количество участников мероприятия в 2017 году портал Тайга.инфо.
1 мая 2018 года в Новосибирске «Монстрация» пройдёт в плановом режиме, там это мероприятие стало ежегодным. Вот что пишет всё тот же портал Тайга.инфо:
«Новосибирские власти не станут препятствовать Монстрации 1 мая 2018 года. Маршрут и время проведения акции обсудили с инициаторами Монстрации Руководители департамента спорта, культуры и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова и глава комитета по делам молодежи мэрии Ирина Соловьева.
«По молодежному шествию мы брали схему прошлого года, нам показалось, что маршрут и время максимально хорошо вписаны в город», — заявила Соловьева на совещании, посвященном планированию 1 мая в городе.
В рядах монстрантов не должно быть партийной символики, а молодежные клубы и движения, подведомственные мэрии, могут присоединиться, к кому хотят, отметила Попова.
Минрегионполитики будет отвечать за сцену, свет и звук возле оперного театра, где завершится Монстрация.
В совещании принимали участие представители полиции. Последние не возражали против маршрута и времени проведения, но попросили велосипедистов, если те примут участие в шествии, ехать или в начале, или в конце колонны, чтобы никому не мешать».
И никто никому не мешает. Свердловской молодёжи остаётся только завидовать и смотреть фотографии прошлогодней «Монстрации» в Новосибирске.
…
Фото: momenty.org, Тайга.инфо
© «Вечерние Ведомости»
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