Коляда покоряет Сибирь: труппа «Коляда-Театра» отправляется на «Ново-Сибирский транзит»

12:30 | 22.04.2018

В конце мая труппа екатеринбургского «Коляда-Театра» отправятся в Новосибирск ради выступления в рамках конкурсной программы межрегионального фестиваля «Ново-Сибирский транзит».



По словам организаторов фестиваля, актеры из Екатеринбурга представят постановку по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Инсценировку спектакля сделал сам Николай Коляда, однако за сценой худрук театра не останется – в этом спектакле он играет роль Кисы Воробьянинова. Кстати, премьера этого спектакля состоялась в апреле 2017 года.



Напомним, сейчас Николай Коляда готовим сразу три новые постановки, которые будут представлены зрителям уже в мае-июне.



Фото: Светлана Яковлева