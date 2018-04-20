Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 апреля 2018 года

11:10 | 22.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 21.04.2018г. до 08:00 22.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 113 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 62 противоправных деяния. Из них: 3 грабежа, 15 краж чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 3 мошенничества, 4 факта незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб, ещё 2 человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие 10221 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 153 полицейских, 98 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области