В Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

10:51 | 22.04.2018

Сегодня в Екатеринбурге на улице Донбасской напротив дома № 37 водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода. Известно, что пешеход 1976 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте. От силы удара пешеход умер на месте ДТП.



Примечательно, что личность водителя Mercedes не установлена: водитель иномарки уехал с места ДТП, а позже бросил свою разбитую машину и скрылся.



В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что на данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По факту ДТП будет проведено следствие, в ходе которого будут установлены истинные причины и обстоятельства данного происшествия.



Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга