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10:32 | 22.04.2018
При пожаре в монастыре на Ганиной Яме сгорело помещение для производства свечей
Сообщение о возгорании поступило в 03:15. К месту пожара выехали 5 единиц техники и 23 человека личного состава подразделений МЧС.
По прибытии на место стало понятно, что с тушением пожара возникнет сложность, большая горючая загрузка помещения, а в помещении производились свечи, способствовала быстрому распространению огня, при этом было сильное задымление и высокая температура горения.
В целях обеспечения безопасности личного состава, тушение огня производилось снаружи здания, для подачи воды на кровлю пожарные задействовали приставные трехколенные лестницы. Высокая температура внутри горящего здания привела к обрушению кровли.
Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные прокладывали рукавную линию на расстоянии 250 метров от очага горения.
Чуть более часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, после это огнеборцы производили проливку и разборку сгоревших конструкций для недопущения повторного возгорания. Полностью с пожаром было покончено в 05:43.
Площадь пожара составила 300 кв. м.
Причина возникновения пожара устанавливается, работают пожарные дознаватели.
Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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