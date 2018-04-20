При пожаре в монастыре на Ганиной Яме сгорело помещение для производства свечей

Под Екатеринбургом в монастырском комплексе «Ганина яма» произошёл пожар. сгорело подсобное помещение, принадлежащее епархии.Сообщение о возгорании поступило в 03:15. К месту пожара выехали 5 единиц техники и 23 человека личного состава подразделений МЧС.По прибытии на место стало понятно, что с тушением пожара возникнет сложность, большая горючая загрузка помещения, а в помещении производились свечи, способствовала быстрому распространению огня, при этом было сильное задымление и высокая температура горения.В целях обеспечения безопасности личного состава, тушение огня производилось снаружи здания, для подачи воды на кровлю пожарные задействовали приставные трехколенные лестницы. Высокая температура внутри горящего здания привела к обрушению кровли.Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные прокладывали рукавную линию на расстоянии 250 метров от очага горения.Чуть более часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, после это огнеборцы производили проливку и разборку сгоревших конструкций для недопущения повторного возгорания. Полностью с пожаром было покончено в 05:43.Площадь пожара составила 300 кв. м.Причина возникновения пожара устанавливается, работают пожарные дознаватели.Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области