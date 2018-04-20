21:08 | 21.04.2018

Сегодня в Каменске-Уральском загорелось кафе на улице Алюминевая. Известно, что причиной пожара стала загоревшаяся фритюрница на кухне. Спустя некоторое время огонь перекинулся на стоящую рядом мебель.



По информации ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте пожара работали 3 машины и 7 сотрудников МЧС. К счастью, при пожаре никто не пострадал.



В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего.



Фото: bizbi.ru