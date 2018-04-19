Жители Екатеринбурга смогут воспользоваться паркингом у Центрального стадиона только после ЧМ-2018

17:10 | 21.04.2018

Двухуровневый подземный паркинг у Центрального стадиона, построенный на улице Татищева, откроют для жителей города только после чемпионата мира по футболу. До этого времени паркинг будет работать в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.



Известно, что во время чемпионата мира по футболу в парковочном комплексе будут размещены автомобили болельщиков, а для обычных жителей города паркинг будет доступен только по завершении мундиаля.



Напомним, паркинг рассчитан на 439 мест: 169 парковочных мест на первом уровне и 270 мест — на втором. Строительство паркинга обошлось в 650 миллионов рублей.



Фото: е1.ru