Администрация Нижнего Тагила надеется на получение городом статуса ТОР

16:23 | 21.04.2018

Администрация Нижнего Тагила надеется на скорейшее рассмотрение заявки на получение городом статуса территории опережающего развития (ТОР).



Глава управления по разработке и контролю за реализацией инвестпроектов администрации города Каринэ Геворгян в интервью для «Тагил-ТВ» сообщила, что перед рассмотрением заявки муниципалитет должен устранить замечания, полученные от Министерства экономического развития РФ. При этом замечания Геворгян назвала незначительными, заявку планируется скорректировать.



Отметим, что администрация города надеется на рассмотрение заявки Нижнего Тагила на федеральном уровне к маю-июню 2018 года.



Фото: static.panoramio.com