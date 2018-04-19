Уралмаш атаковали перелетные птицы

14:27 | 21.04.2018

Зрелищный снимок удалось сделать жительнице микрорайона Уралмаш: она зафиксировала, как около сотни птиц сидят на крышах, проводах и козырьках балконов в одном из дворов.



Как выяснилось, птицами, атаковавшими Екатеринбург, оказались свиристели. А в уральской столице они совершили временную остановку по пути из тёплых краёв к обычному месту обитания: в Свердловской области – это окрестности Ивделя, Серова, а за её пределами – ХМАО, Коми.



— У свиристелей сейчас пора миграции к местам гнездования. Зимой на Урале их тоже можно встретить, но не более 20 особей, а в апреле как раз максимум – сотни птиц, ведь они пролетают через среднюю полосу России, — рассказала председатель екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России Александра Хлопотова.



Фото: stihi.ru