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14:27 | 21.04.2018

Уралмаш атаковали перелетные птицы

Зрелищный снимок удалось сделать жительнице микрорайона Уралмаш: она зафиксировала, как около сотни птиц сидят на крышах, проводах и козырьках балконов в одном из дворов.

Как выяснилось, птицами, атаковавшими Екатеринбург, оказались свиристели. А в уральской столице они совершили временную остановку по пути из тёплых краёв к обычному месту обитания: в Свердловской области – это окрестности Ивделя, Серова, а за её пределами – ХМАО, Коми.

— У свиристелей сейчас пора миграции к местам гнездования. Зимой на Урале их тоже можно встретить, но не более 20 особей, а в апреле как раз максимум – сотни птиц, ведь они пролетают через среднюю полосу России, — рассказала председатель екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России Александра Хлопотова.

Фото: stihi.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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