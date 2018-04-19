Это снова происходит: Железнодорожный район признали худшим в Екатеринбурге

12:16 | 21.04.2018

Администрация Екатеринбурга составила рейтинг районов города по уровню социально-экономического развития. Худшим районом города оказался Железнодорожный, лучшим — Октябрьский.



Рейтинг районов можно найти в отчете о социально-экономическом развитии Екатеринбурга за 2017 год, который администрация города направила депутатам городской думы.



Рейтинг районов в порядке убывания выглядит следующим образом: Октябрьский, Ленинский, Верх-Исетский, Кировский, Чкаловский, Орджоникидзевский, Железнодорожный.



«По итогам 2017 года на лидирующие позиции вышел Октябрьский район. Это связано с высокими показателями оборота организаций и объема инвестиций по крупным и средним организациям. Также район существенно улучшил позиции по уровню развития муниципальной системы образования и уровню благоустройства. Стоит отметить, что общий итоговый рейтинг Октябрьского района существенно отличается от рейтинга остальных районов», — говорится в отчете.



Аутсайдер — Железнодорожный район — получил низкие оценки в образовании, социальном благополучии, финансовом состоянии предприятий и строительстве жилья. В прошлом году район получил идентичную оценку.



Фото: локомотив-изумруд.екатеринбург.рф